Ein missglückter Streich zur Hochzeit hat in Weimar die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 43-Jähriger fand nach der Trauung seine Wohnung in der Nacht zu Sonntag völlig verwüstet vor, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Mann ging von einem Einbruch aus und rief die Polizei. Es stellte sich dann aber heraus, dass sich Freunde einen Streich erlaubt hatten. Sie hatten in der Wohnung Kronkorken, Reis, Mehl, Botschaften und Chaos hinterlassen.