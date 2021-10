Weiterer Anstieg der Corona-Infektionszahlen

Die Corona-Pandemie wirkt sich in Thüringen wieder stärker aus. Inzwischen gilt in acht Landkreisen und kreisfreien Städten eine der drei Warnstufen, die mit strengeren Regeln einhergehen, wie aus einem Lagebericht der Thüringer Staatskanzlei vom Mittwoch hervorgeht. Demnach stieg die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit mit Stand vom Mittwoch auf 79,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Anfang der Woche hatte der Wert noch bei rund 76 gelegen. Innerhalb von 24 Stunden sind bis Mittwoch 378 neue Fälle hinzugekommen.

In den Landkreisen Eichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis, Gotha, Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen, Saale-Orla-Kreis und in der Stadt Gera galt am Mittwoch die Warnstufe eins. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt galt die Warnstufe zwei. Fünf Kreise oder Städte lagen über dem Inzidenz-Schwellenwert von 100 - darunter sind auch welche, in denen bisher noch keine Warnstufe gilt.