Weiterhin sonnig in Berlin und Brandenburg

Das sonnige Wetter bleibt in Berlin und Brandenburg auch am Mittwoch erhalten. Der Tag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Frost und Wolken. Ab Mittag soll es vermehrt heiter werden. Die Temperaturen erreichen 6 bis 8 Grad. In der Nacht sollen die Temperaturen auf minus 3 bis minus 7 Grad fallen. Auch der Donnerstag soll nach Auflösung von Nebel heiter bis wolkig werden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 7 Grad.

