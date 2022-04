Granate in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens gefunden

Weltkriegsbombe Granate in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens gefunden

In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens ist am Samstag bei Bauarbeiten eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Auswirkungen auf den Flugverkehr habe das allerdings nicht, erklärte ein Polizeisprecher. Der Kampfmittelräumdienst sei informiert und werde den Sprengkörper entsorgen. «Das ist so ein kleines Ding», sagte er. Die Düsseldorfer Rheinbahn teilte mit, dass es auf drei Linien zu Verspätungen komme. Sie würden umgeleitet.

In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens ist am Samstag bei Bauarbeiten eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Auswirkungen auf den Flugverkehr habe das allerdings nicht, erklärte ein Polizeisprecher. Der Kampfmittelräumdienst sei informiert und werde den Sprengkörper entsorgen. «Das ist so ein kleines Ding», sagte er. Die Düsseldorfer Rheinbahn teilte mit, dass es auf drei Linien zu Verspätungen komme. Sie würden umgeleitet.