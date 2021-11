Weltkriegsbombe und Granate entdeckt: Evakuierung

In Wittenberg ist eine 125 Kilogramm schwere amerikanische Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden - bei Sondierungsarbeiten in einem Baugebiet. Ebenfalls am Donnerstag wurde in der Stadt eine deutsche Flugabwehrgranate gefunden. Im Umkreis der Fundorte im Osten der Stadt müssen 325 Einwohner am Freitag ab 10.00 Uhr vorübergehend ihre Häuser verlassen, wie ein Sprecher des Landkreises am Donnerstagabend mitteilte. Die Weltkriegsbombe soll entschärft werden, die Granate gesprengt.

Den Angaben zufolge werden in der Stadt Ersatzunterkünfte angeboten und Transporte organisiert. Ein Großaufgebot an Helfern, Rettungskräften, die Feuerwehr und Polizei werden im Einsatz sein. Im Berufsschulzentrum am Mittelfeld falle der Unterricht aus. Der Verkehr auf der Bundesstraße 187 werde weiträumig umgeleitet.