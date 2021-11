Wendemanöver: Fünf Verletzte, ein Mann in Lebensgefahr

Ein riskantes Wendemanöver hat in Ostfriesland einen schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten verursacht. Ein lebensgefährlich verletzter 56-Jähriger wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ausgelöst hatte den Unfall in Moormerland (Kreis Leer) laut Polizei ein 61-Jähriger, der auf der Straße wenden wollte. Er übersah dabei den entgegenkommenden Wagen des 56-Jährigen. Ein dritter Pkw stieß den Angaben nach mit den zwei Unfallfahrzeugen zusammen. Alle fünf Personen in den Wagen wurden verletzt, an den Autos entstand Totalschaden. Die Straße war wegen der Unfallaufnahme für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt.

