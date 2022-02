Wenige Hundert demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Erneut haben am Samstag einige Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, nahmen am Nachmittag wenige Hundert an einer angemeldeten Versammlung teil. Nach ersten Polizeiangaben verlief die Demonstration, die vom Neptunbrunnen in Berlin-Mitte Richtung Gesundbrunnen lief, weitgehend ruhig.

In der Hauptstadt waren zwei weitere Protestaktionen angemeldet, die sich gegen die Corona-Regeln und eine Impfpflicht richteten. Am Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte fuhren rund 30 Autos in einem Korso, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren, wie auf einem Video zu sehen war. Außerdem waren zwei Demonstrationen für Solidarität in der Pandemie angemeldet. Bei einer lautete das Motto: «Corona-Leugner:innen raus aus den Kiezen!». Auch diese seien weitgehend ruhig verlaufen, teilte ein Polizeisprecher mit.