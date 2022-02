Weniger Menschen bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Mehrere Hundert Menschen sind erneut am Montag in Lübeck gegen die aktuellen Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. An einer Demonstration unter dem Motto «Für Frieden, Freiheit und Demokratie» beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 450 bis 500 Menschen. An einer zweiten Demonstration unter dem Motto «Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht» nahmen den Angaben zufolge rund 330 Menschen teil. An der Strecke registrierte die Polizei etwa 20 Gegendemonstranten. Zu Zwischenfällen kam es zunächst nicht.

In den vergangenen Wochen waren die wöchentlichen Demonstrationen im Wechsel von zwei Veranstaltern durchgeführt worden. Wegen unterschiedlicher Auffassungen zu Ausrichtung, Stil und Ablauf der Demonstration haben sich die beiden Gruppierungen Medienberichten zufolge getrennt und wollen künftig getrennte Demonstrationen veranstalten.

In den vergangenen Wochen hatten jeweils montags bis zu 2500 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert.