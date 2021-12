Weniger Weihnachtssterne als vor einigen Jahren produziert

Weihnachtssterne wachsen in einem Gewächshaus. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Zahl der in Hessen verkaufsfertig produzierten Weihnachtssterne ist deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, sind zwischen Juli 2020 und Juni 2021 insgesamt 170.000 Weihnachtssterne im Land herangewachsen. Zwischen Juli 2016 und Juni 2017 waren es noch über 260.000 Stück der beliebten Winterpflanze gewesen. Bundesweit wurden zuletzt mehr Weihnachtssterne produziert. Das Statistische Bundesamt stellte von 2017 bis 2021 einen Anstieg von über 20 Prozent fest.

Die Zahl der in Hessen verkaufsfertig produzierten Weihnachtssterne ist deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, sind zwischen Juli 2020 und Juni 2021 insgesamt 170.000 Weihnachtssterne im Land herangewachsen. Zwischen Juli 2016 und Juni 2017 waren es noch über 260.000 Stück der beliebten Winterpflanze gewesen. Bundesweit wurden zuletzt mehr Weihnachtssterne produziert. Das Statistische Bundesamt stellte von 2017 bis 2021 einen Anstieg von über 20 Prozent fest.