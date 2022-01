Weniger Wiederholer im Schuljahr 2020/21 in Brandenburg

Während der Corona-Pandemie haben in Brandenburg weniger Kinder eine Klassenstufe wiederholen müssen. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden vom Freitag hervor. Demnach sank die Quote der Wiederholer von 2,1 Prozent im Schuljahr 2019/20 auf zuletzt 1,4 Prozent.

Laut Statistikamt lag das unter anderem an veränderten Versetzungsregelungen. «Aufgrund von Unterrichtsausfällen, Wechsel- und Distanzunterricht wurden in vielen Bundesländern besondere Regeln in Hinblick auf die Versetzung eingeführt. So wurde die Versetzung vielfach nicht mehr an die schulischen Leistungen geknüpft.»

Die Quote ging in allen Bundesländern zurück. Am höchsten war sie, wie in den Vorjahren, in Bayern – 26 500 Schülerinnen und Schüler beziehungsweise 2,8 Prozent besuchten dort im Schuljahr 2020/2021 erneut ihre vorherige Klassenstufe. Am niedrigsten war die Quote in Berlin, hier wiederholten 2500 Schülerinnen und Schüler, also weniger als ein Prozent.

Die durchschnittliche Klassengröße an Grundschulen in Brandenburg lag im Schuljahr 2020/2021 bei 21,9 Schülerinnen und Schülern, Das war nach Nordrhein-Westfalen (23,5) und Berlin (22,6) der dritthöchste Wert.