Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Müssen Fußballspiele deshalb erneut ohne Zuschauer stattfinden? Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hofft weiter auf gut gefüllte Stadien.

Wie wirkt sich die aktuelle Pandemie-Situation auf den Fußball in Deutschland aus? Unter Fans dürfte das ein heiß diskutiertes Thema sein. Trotz massiv steigender Corona-Zahlen rechnet Bundesliga-Absteiger Werder Bremen im deutschen Profifußball nicht mit einer Rückkehr zu Spielen in leeren Stadien. Auch beim Topspiel gegen den Mitabsteiger FC Schalke 04 werde am nächsten Samstag wieder das 2G-Modell für Zuschauer umgesetzt. Die Bremer hoffen dabei auf ein ausverkauftes Wohninvest Weserstadion mit 42.100 Fans.

Werder Bremen sieht sich in seinem Konzept bestätigt

"Aktuell gehen wir nicht von Geisterspielen aus, da sich die bisherige Vorgehensweise bei unseren Heimspielen hinsichtlich der Sicherheit und dem Schutz der Besucher bewährt hat", teilte Werder am Sonntag auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung mit. "Dies belegen unter anderem auch die Erkenntnisse der DFL, was die bundesweiten geringen Kontaktnachverfolgungen aufgrund einer Corona-Infektion nach Spielen der 1. und 2. Bundesliga angeht."

