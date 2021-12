Werder-Trainer: Hannover «gehört in andere Tabellenregion»

Vor dem Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga hat Werder-Trainer Ole Werner vor den Fähigkeiten von Hannover 96 gewarnt. Die Niedersachsen seien «sicherlich von der Qualität her eine Mannschaft, die in eine andere Tabellenregion gehört, als es die erste Hälfte der Saison vermuten lässt», sagte Werner am Freitag in Bremen. «Insgesamt eine Mannschaft, die schon im Kader sehr hohe Qualität mit sich bringt und viele Positionen doppelt gut besetzt hat», lobte der 33-Jährige.

Der Tabellen-13. kann die Bremer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) von einem Sprung nach oben in der Tabelle abhalten. Die Hanseaten belegen den neunten Platz, drei Punkte vom Relegationsrang entfernt. Werner hat mit dem derzeitigen Hannover-Trainer bereits in einer unteren Liga Bekanntschaft gemacht: «Ich kenne Christoph Dabrowski noch aus Duellen in der Regionalliga Nord. Von daher habe ich eine Vorstellung davon, wie Hannover 96 Fußball spielt. Das war auch in den letzten beiden Spielen zu erkennen.»

Der Interimstrainer und U23-Coach Dabrowski kann mit einer guten Leistung am Wochenende auf eine dauerhafte Anstellung als Trainer bei den 96ern hoffen.