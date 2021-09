Wertschätzung nach Pandemie: Künstlerin verhüllt Bäume

Als Zeichen der Wertschätzung der Natur in Pandemie-Zeiten verhüllt eine australische Künstlerin am Isarufer in München neun große Bäume. «Für vier Wochen entsteht so ein Kunst-Erlebnispfad, der es allen ermöglichen soll, nach der langen Zeit des Wegsperrens die Form der Baumriesen zu schätzen, in den Himmel zu schauen und die Magie des Waldes zu spüren», erklärte die Künstlerin Penelope Richardson im Vorfeld ihre Idee.

Wer möchte, kann bei den bis zu 25 Meter hohen, mit rotem Stoff umwickelten Bäumen auch einen Wunsch für die Zukunft abgeben. Das Projekt «Die Bäume zum Himmel» findet in Teilen fast zeitgleich zur großen Verhüllung des Pariser Triumphbogens nach Plänen des Künstlers Christo statt.

Nach der Verhüllung am Isarufer an diesem Freitag durch professionelle Baumkletterer und der Vernissage am 29. September sind die eingewickelten Bäume noch bis Ende Oktober zu sehen.