Westerwaldkreis Quad gerät in Alsbach in Graben: zwei Schwerverletzte

Ein 34-Jähriger und seine 29-jährige Sozia sind in Alsbach (Westerwaldkreis) bei einem Unfall mit einem Quad schwer verletzt worden. Der Fahrer habe aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Quad kam am Sonntagnachmittag zwischen dem Schloss Alsbach und der Kirchstraße nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Die 29-Jährige wurde von dem Gefährt geschleudert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei eingeklemmt gewesen, von der Feuerwehr befreit und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

