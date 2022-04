Die Schülerinnen und Schüler des Georg-Cantor-Gymnasiums Halle haben bei der Mathematik-Olympiade in diesem Jahr besonders erfolgreich abgeschnitten. Sie entschieden die landesweite Schulwertung für sich, wie der Landesförderverein Elemente e.V. am Samstag in Magdeburg mitteilte. Der Delta-Max-Preis für die beste Leistungsentwicklung im Vergleich zu den letzten drei Jahren ging an das Gymnasium Philanthropinum Dessau-Roßlau.