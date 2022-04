Vielerorts haben die Sachsen-Anhalter am Freitag beim ersten Blick aus dem Fenster Schnee erblicken können. Während es im Tiefland bei wenigen Flocken bis Krümeln geblieben sei, fielen im Harz bis zu zehn Zentimeter Schnee, teilte der DWD in Leipzig mit. In Harzgerode etwa seien acht Zentimeter Neuschnee zusammengekommen, in Wernigerode sechs. Auf dem Brocken sei es sehr windig und somit die Schneemenge schwer abzuschätzen, es seien etwa sechs bis zehn Zentimeter. In Stapelburg an der sachsen-anhaltisch-niedersächsischen Landesgrenze seien es zehn Zentimeter gewesen.

Das Polizeirevier Harz berichtete von 15 Unfällen aufgrund der Schneefälle und glatter Straßen. Besonders im Oberharz hätten sich die Unfälle gehäuft, dabei sei niemand verletzt worden. Bei Derenburg hingegen seien bei einem Unfall auf glatter Straße eine Person schwer und zwei leicht verletzt worden. Ein 25-Jährige hatte mehrer Wagen überholt und war einige Meter weiter verunglückt und in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er laut Polizei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der 25-Jährige wurde schwer, die Insassen des anderen Wagen leicht verletzt.

In einem Band von Gardelegen über Bernburg bis östlich von Halle war es mit einem bis drei Zentimetern ebenfalls weiß. Ein DWD-Meteorologe sagte, im Wesentlichen sei der Schnee damit gefallen, wenige Krümel blieben noch.

Am Wochenende bleibt es dem DWD zufolge bei höchstens fünf bis sechs Grad tagsüber, nachts können minus fünf Grad erreicht werden. Wer noch mit Winterreifen fahre, sei gut beraten. In der kommenden Woche werde es windig bis stürmisch, regnerisch und etwas milder.