Mit nächtlichem Frost sowie tagsüber viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Am Mittwoch werden bis zu zwölf Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Montag mitteilte. Bei ruhigem Hochdruckwetter steigen die Temperaturen am Montag und Dienstag bereits auf sieben bis neun Grad. Nachts wird es aber bei minus zwei bis minus sechs Grad frostig kalt. Es bleibt trocken. Vereinzelt kann es glatt werden.

