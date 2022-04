In Hessen wechseln sich am Donnerstag Sonne und Wolken ab. Am Vormittag ist es überwiegend heiter, ab dem Mittag ziehen dann mehr Wolken auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mit. Am Nachmittag ist es vor allem in der Nordhälfte des Landes dicht bewölkt, im Süden kann es auch längere sonnige Abschnitte geben. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 12 Grad im Norden und 17 Grad im Süden. In der Nacht zum Freitag sinken die Werte auf acht bis vier Grad.