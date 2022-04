Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bewölktes und windiges Wochenende in Thüringen erwartet

Wetter Bewölktes und windiges Wochenende in Thüringen erwartet

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf ein bedecktes und windiges Wochenende einstellen. Im oberen Bergland kommt es zeitweise zu starken Windböen bis zu 60 Stundenkilometern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf ein bedecktes und windiges Wochenende einstellen. Im oberen Bergland kommt es zeitweise zu starken Windböen bis zu 60 Stundenkilometern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Der Freitag werde überwiegend stark bewölkt und vereinzelt etwas regnerisch. In Südthüringen kommt teils die Sonne heraus. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, in den höheren Lagen auf 9 bis 12 Grad. Die Nacht zum Samstag wird laut DWD stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad.

Auch der Samstag wird laut DWD wolkig, in Südthüringen stärker bewölkt. Es bleibe aber trocken. Es wehe schwacher bis mäßiger Wind, am Nachmittag gibt es gebietsweise Windböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad, in den höheren Lagen zwischen zehn und 15 Grad. Die Nacht zum Sonntag werde teils klar, teils wolkig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad.

Am Sonntag gibt es eine geschlossene Wolkendecke. Ab dem Vormittag regne es. Im Thüringer Wald und nördlich davon regne es teils stärker. «Die Natur bekommt den wohlverdienten Regen», meinte ein Sprecher des DWD. Die Temperaturen reichen von 12 bis 15 Grad, in den höheren Lagen von 7 bis 11 Grad.

In der kommenden Woche soll es zu Beginn stark bewölkt bis bedeckt bleiben, mit örtlichen Auflockerungen und zeitweise Regen.