Krokusse stehen in einem Garten im Regen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

In Hessen wird der Wochenstart bis Dienstag weitestgehend bewölkt und regnerisch. Am Mittwoch hingegen wird mit heiterem Wetter bei bis zu 18 Grad gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilt.

Demnach beginnt der Montag stark bewölkt mit örtlichem Regen. Ab Nachmittag lockert es von Südwesten aus auf und bleibt zunehmend trocken bei Temperaturen von 11 bis 14 Grad. Auch die Nacht zum Dienstag bleibt in Hessen niederschlagsfrei, Minustemperaturen sind möglich.

Der Dienstag wird laut DWD bedeckt und regnerisch. Es ist mit Temperaturen von neun bis zwölf Grad zu rechnen. In der Nacht kommt es örtlich zu Regenfällen, teilweise auch zu Frost.

Der Mittwoch beginnt zunächst wechselnd bewölkt, wird im Tagesverlauf aber heiter und bleibt regenfrei. Die Temperaturen erreichen bis zu 18 Grad.