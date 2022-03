Die Menschen in Sachsen können ab Donnerstag wieder auf Sonnenschein hoffen, davor aber wird es eher durchwachsen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird es gegen Ende der Woche wieder sonniger. Am Dienstag und Mittwoch wird es jedoch bedeckt und teilweise regnerisch sein. Der leichte Wind hält weiter an, die Temperaturen bleiben aber mit bis zu 14 Grad tagsüber mild. In den Nächten kühlt es bis auf minus ein Grad ab. Am Donnerstag können die Menschen im Freistaat sich dann über viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen von bis zu 16 Grad freuen. In der Nacht zum Freitag wird es mit Tiefsttemperaturen von minus zwei Grad wieder frostig. Zum Freitag hin werden aber erneut viel Sonne und milde Temperaturen bis zu 14 Grad erwartet.

