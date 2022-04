Der 1. Mai kann in Thüringen vielerorts ohne Jacke und Schirm begangen werden. Mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad stehe ein frühlingshafter Feiertag bevor, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. «Es werden schon viele Wolken unterwegs sein, aber zwischendurch zeigt sich auch mal die Sonne - insgesamt kein unfreundlicher Tag.» Niederschläge soll es - wenn überhaupt - in Südthüringen, eventuell auch im Westen des Landes geben.