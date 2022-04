In Hessen werden am Dienstag und Mittwoch Temperaturen von über 20 Grad erwartet. Schon am Dienstagnachmittag werde es mit Temperaturen von 20 bis 23 Grad sehr warm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD)in Offenbach mit. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger und böiger Wind aus Südost bis Süd. In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Westen her vermehrt Wolken auf, es regnet aber nur selten. Die Tiefstwerte liegen bei neun bis vier Grad, im Bergland bei zwei Grad.

In Hessen werden am Dienstag und Mittwoch Temperaturen von über 20 Grad erwartet. Schon am Dienstagnachmittag werde es mit Temperaturen von 20 bis 23 Grad sehr warm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD)in Offenbach mit. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger und böiger Wind aus Südost bis Süd. In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Westen her vermehrt Wolken auf, es regnet aber nur selten. Die Tiefstwerte liegen bei neun bis vier Grad, im Bergland bei zwei Grad.

Am Mittwoch wechseln sich Wolken und Sonne ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad. Am Abend könnte es laut Wetterbericht zu Schauern kommen. In der Nacht zum Donnerstag ziehen Wolken auf und es kann gebietsweise regnen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Es kühlt auf zehn bis sieben Grad ab.