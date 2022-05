Nach einer teils nebeligen und frostigen Nacht zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenstart heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen am Montag auf 14 bis 20 Grad und auch einzelne Schauer sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nacht auf Dienstag bleibt trocken und die Temperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad. In den Tal- und Muldenlagen der Eifel werden es bis zu 1 Grad, hier ist stellenweise leichter Frost möglich.

Nach einer teils nebeligen und frostigen Nacht zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenstart heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen am Montag auf 14 bis 20 Grad und auch einzelne Schauer sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nacht auf Dienstag bleibt trocken und die Temperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad. In den Tal- und Muldenlagen der Eifel werden es bis zu 1 Grad, hier ist stellenweise leichter Frost möglich.

Am Dienstag bleibt das Wetter weitgehend trocken, nur im Süden besteht ein geringes Schauerrisiko. Bei Temperaturen von bis zu 21 Grad, im Bergland um die 15 Grad, weht erneut ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen und es wird wechselnd bewölkt. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf 4 bis 9 Grad. In den Tal- und Muldenlagen der Eifel ist dann bei bis zu 2 Grad örtlich leichter Frost möglich. Auch am Mittwoch zeigt sich das Wetter erneut heiter bis wolkig und überwiegend trocken.