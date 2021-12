Wetter in NRW weiter mild, aber trüb

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt auch am Wochenende mild, aber weitgehend ohne Sonnenschein. Derzeit gebe es keine Aussicht auf Änderung, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Ein Hochdruckgebiet sorgt demnach für milde Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich am Freitag und Samstag. Die Sonne sei am Wochenende auch weiterhin nicht zu sehen. Es bleibt dicht bewölkt. Örtlich könne es Sprühregen geben, so die Meteorologin.

