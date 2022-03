Obwohl der Sonntag noch vergleichsweise heiter mit etwas Sonne daherkommt, dominieren in Hessen zum Wochenbeginn auch Wolken den Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, sind am Sonntagnachmittag und Abend noch Aufheiterungen und etwas Sonnenschein neben den Wolken zu erwarten. Die Höchsttemperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad, in Südhessen sind sogar bis zu 21 Grad möglich. In der Nacht zum Montag kann sich häufiger Nebel bilden, Regen bleibt jedoch aus. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis ein Grad.

Obwohl der Sonntag noch vergleichsweise heiter mit etwas Sonne daherkommt, dominieren in Hessen zum Wochenbeginn auch Wolken den Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, sind am Sonntagnachmittag und Abend noch Aufheiterungen und etwas Sonnenschein neben den Wolken zu erwarten. Die Höchsttemperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad, in Südhessen sind sogar bis zu 21 Grad möglich. In der Nacht zum Montag kann sich häufiger Nebel bilden, Regen bleibt jedoch aus. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis ein Grad.

Am Montag lösen sich Nebelfelder im Tagesverlauf auf. Es bleibt meist trocken, vor allem im Norden aber wolkig. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad. Die Nacht zum Dienstag bleibt meist regenfrei, es ziehen aber vermehrt Wolken auf. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis zwei Grad.

Am Dienstag wird es laut Angaben des DWD wechselnd bis stark bewölkt. Im Laufe des Nachmittags kann es im Norden und in der Mitte bei Temperaturen von 13 bis 19 Grad stellenweise zu schauerartigem Regen kommen.