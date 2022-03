In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleiben die Temperaturen zum Start ins Wochenende frühlingshaft. Am Freitag sind Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Zudem bleibt es meist sonnig und trocken, am Nachmittag werden im Westen einzelne Wolkenfelder zu erwarten.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleiben die Temperaturen zum Start ins Wochenende frühlingshaft. Am Freitag sind Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Zudem bleibt es meist sonnig und trocken, am Nachmittag werden im Westen einzelne Wolkenfelder zu erwarten.

Auch am Samstag wird es laut DWD-Vorhersage mild mit Werten zwischen 10 und 15 Grad. Im Osten von Rheinland-Pfalz könnte es zeitweise sonnig werden, ansonsten sollen dichtere Wolken aufziehen. In der Eifel sei auch etwas Regen zu erwarten.

Am sonnigsten wird es auch am Sonntag im Osten von Rheinland-Pfalz. Bei Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad sollen sich die Wolken im Tagesverlauf von Westen her verdichten. Dazu weht laut DWD-Prognose ein frischer Wind, in der Eifel sind vereinzelt starke Böen möglich.