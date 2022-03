Nach leichtem Frost am frühen Morgen sind die Menschen im Südwesten bei allerschönstem Frühlingswetter in den Samstag gestartet. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprach von Temperaturen von 12 bis 14 Grad mittags in Stuttgart und im Rheintal von bis zu 16 Grad. In der Landeshauptstadt waren nach Worten eines Polizeisprechers bei knallblauem Himmel viele Menschen im Schlosspark unterwegs oder zum Shoppen auf der Königstraße. Der Zoo Karlsruhe, der nach Schließung wegen eines Vogelgrippe-Ausbruchs erst am vergangenen Montag wieder für Besucher öffnete, berichtete von großem Andrang. «Es ist sehr voll», sagte eine Sprecherin.

Auch am Sonntag sollte es noch schön warm und sonnig bleiben, wie der DWD-Sprecher weiter sagte. Dann folge bei ähnlichen Temperaturen ein bewölkter Montag mit weniger blauem Himmel. Der von Landwirten heiß ersehnte Regen kommt - aber nur am Dienstag. Danach regeneriere sich das Hochdruckwetter und die Sonne kehre in den Südwesten zurück.