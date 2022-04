Ausflugswetter gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende vor allem am Samstag: Bei milden 20 Grad sollen sich Sonne und Wolken abwechseln, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Am Sonntag ist dann jedoch nicht mehr mit Sonne zu rechnen. Stattdessen gebe es schauerartiger Regen, so der Meteorologe. Auch Gewitter seien möglich. Die Temperaturen fallen auf maximal 16 Grad.