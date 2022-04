In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet die Menschen am Donnerstag heiteres Wetter mit einigen Wolken und milden Temperaturen. Am Morgen ist der Himmel oft noch klar, ab dem Mittag könnten teils dichtere Wolken aufziehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mit. Bei Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad wird aber kein Regen erwartet. Zum Abend hin sollen die Wolken dann wieder abziehen.