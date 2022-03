Sonnige Aussichten für Sachsen am Wochenende

Wetter Sonnige Aussichten für Sachsen am Wochenende

Die Menschen in Sachsen können sich auf ein sonniges Wochenende freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird es am Samstag viel Sonnenschein und leichten Wind geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal zwölf Grad. Im östlichen Teil des Freistaats können gebietsweise stürmische Böen auftreten. Die Nacht zum Sonntag wird klar und frostig bei Tiefstwerten von bis zu minus sieben Grad. Tagsüber ist am Sonntag dann erneut mit viel Sonnenschein und leichtem Wind zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 13 Grad.

Die Menschen in Sachsen können sich auf ein sonniges Wochenende freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird es am Samstag viel Sonnenschein und leichten Wind geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal zwölf Grad. Im östlichen Teil des Freistaats können gebietsweise stürmische Böen auftreten. Die Nacht zum Sonntag wird klar und frostig bei Tiefstwerten von bis zu minus sieben Grad. Tagsüber ist am Sonntag dann erneut mit viel Sonnenschein und leichtem Wind zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 13 Grad.