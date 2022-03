Die Menschen in Thüringen können sich auf ein Wochenende mit frühlingshaftem Wetter und Temperaturen im zweistelligen Bereich freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, sorgt ein Hochdruckgebiet schon am Samstag für viel Sonnenschein. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf bis zu minus acht Grad ab. Glättegefahr besteht aufgrund der Trockenheit aber nicht. Im Laufe des Sonntages klettern die Temperaturen dann auf bis zu 13 Grad. Es bleibt sonnig und trocken, bevor es in der Nacht erneut auf bis zu minus fünf Grad abkühlt.

Die Menschen in Thüringen können sich auf ein Wochenende mit frühlingshaftem Wetter und Temperaturen im zweistelligen Bereich freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, sorgt ein Hochdruckgebiet schon am Samstag für viel Sonnenschein. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf bis zu minus acht Grad ab. Glättegefahr besteht aufgrund der Trockenheit aber nicht. Im Laufe des Sonntages klettern die Temperaturen dann auf bis zu 13 Grad. Es bleibt sonnig und trocken, bevor es in der Nacht erneut auf bis zu minus fünf Grad abkühlt.