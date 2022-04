Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich in den kommenden Tagen auf unbeständiges Wetter einstellen. Am Freitag gibt es in der Südosthälfte viele Wolken, etwas Regen und wenig Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Zwischen der unteren Weser und der Ems kann es aber auch längere sonnige Phasen geben. Es bleibt dort meist trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen von Ost nach West bei 14 bis 17 Grad, im Oberharz bei 10 Grad und auf den Inseln bei etwa 12 Grad.