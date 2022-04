Viel Sonne und kaum Wolken in Rheinland-Pfalz und Saarland

Wetter Viel Sonne und kaum Wolken in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Rheinland-Pfälzer und Saarländer erwartet am Mittwoch angenehmes Frühlingswetter mit viel Sonne und wenigen Wolken. Dazu bleibt es trocken, bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Abend können demnach vom Westerwald her etwas dichtere Wolkenfelder heranziehen.

Die Rheinland-Pfälzer und Saarländer erwartet am Mittwoch angenehmes Frühlingswetter mit viel Sonne und wenigen Wolken. Dazu bleibt es trocken, bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Abend können demnach vom Westerwald her etwas dichtere Wolkenfelder heranziehen.

Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt nach Angaben des DWD trocken. In der ersten Nachthälfte sei der Himmel klar, in der zweiten dann gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf sechs bis zwei Grad, in der Eifel örtlich auf null Grad.

Der Donnerstag werde ebenfalls freundlich und warm. Der Tag starte zunächst heiter, mittags und nachmittags bedecke durchaus die ein oder andere Wolke den Himmel. Gegen Abend lasse die Bewölkung aber wieder nach - bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 19 Grad, im höheren Bergland um 12 Grad.