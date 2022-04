Mit Temperaturen von bis zu 20 Grad wird das Osterwochenende in Niedersachsen und Bremen sonnig und freundlich. Am Ostersonntag scheint in den meisten Regionen die Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Im Harz liegen die Höchstwerte bei 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In der Nacht zu Montag ziehen einige Wolken auf und die Temperaturen fallen auf zwei Grad in Niedersachsen und Bremen.

Mit Temperaturen von bis zu 20 Grad wird das Osterwochenende in Niedersachsen und Bremen sonnig und freundlich. Am Ostersonntag scheint in den meisten Regionen die Sonne und die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Im Harz liegen die Höchstwerte bei 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In der Nacht zu Montag ziehen einige Wolken auf und die Temperaturen fallen auf zwei Grad in Niedersachsen und Bremen.

Im Wendland und im Bergland kann es dann bei Temperaturen um die Null Grad leichten Frost geben. Auch der Ostermontag bleibt meist die ganze Zeit über sonnig. Nur selten zeigen sich vereinzelte Wolken. An der Elbe werden 17 Grad erwartet, im südlichen Emsland sogar bis zu 20 Grad.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten bei längeren Strecken etwas mehr Zeit einplanen. «Der Samstag ist natürlich traditionell der Bettenwechseltag», sagte eine Sprecherin des ADAC. Dementsprechend seien viele Urlauber auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen unterwegs. Auf der Autobahn 7 bei Bad Fallingbostel staute es sich bereits am Samstagmorgen in Richtung Hamburg.

Weitere Knotenpunkte seien vor allem die A7 bei Hildesheim, die A1 im Bereich Lohne/Dinklage und der gesamte Großraum Hamburg. Auch am Ostermontag könne es wieder zu Staus kommen, wenn die meisten Urlauber wieder nach Hause führen.