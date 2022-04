Das Wetter der kommenden Tage ist in Sachsen vor allem von vielen Wolken und Regen geprägt. Am Sonntagvormittag ist im Norden des Landes laut dem Deutschen Wetterdienst(DWD) noch etwas Sonne möglich, ansonsten ist es zunehmend bedeckt. Im Süden Sachsens ist am Vormittag schon Regen möglich. Am Nachmittag und Abend ziehen Wolken und Regen auch in den Norden. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad, im Bergland zwischen 7 und 11 Grad.

Die neue Woche beginnt am Montag mit Wolken, in der Südhälfte Sachsens auch mit leichtem Regen. Am Nachmittag lockert es etwas auf, bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad, im Bergland 6 bis 9 Grad. Der Dienstag wird wechselnd bewölkt, im Vogtland gibt es etwas Regen bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad.