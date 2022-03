Das Wetter in Hessen bleibt auch am Wochenende überwiegend sonnig. Allerdings gebe es am Samstag und Sonntag mehr Wolken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag und Donnerstag soll es zunächst noch strahlenden Sonnenschein geben. Dabei bleibt es angenehm mild. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD am Freitag und am gesamten Wochenende zwischen elf und 14 Grad. In den Nächten fallen die Temperaturen. Verbreitet sei mit Frost zu rechnen, so der Meteorologe.

