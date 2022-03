Als angeblicher Paketzusteller hat ein Mann in Butzbach im Wetteraukreis einen Rollstuhlfahrer in dessen Wohnung eingeschlossen und bestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Unbekannte bei dem 52-Jährigen geklingelt. Als ihm am Donnerstag geöffnet wurde, schloss er nach bisherigen Erkenntnissen den Rollstuhlfahrer in einem Zimmer ein und durchsuchte die übrige Wohnung. Gut eine Stunde später entdeckte eine nach Hause gekommene Angehörige die durchwühlten Sachen und alarmierte die Polizei. Gestohlen wurden Geld und Schmuck.

Als angeblicher Paketzusteller hat ein Mann in Butzbach im Wetteraukreis einen Rollstuhlfahrer in dessen Wohnung eingeschlossen und bestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Unbekannte bei dem 52-Jährigen geklingelt. Als ihm am Donnerstag geöffnet wurde, schloss er nach bisherigen Erkenntnissen den Rollstuhlfahrer in einem Zimmer ein und durchsuchte die übrige Wohnung. Gut eine Stunde später entdeckte eine nach Hause gekommene Angehörige die durchwühlten Sachen und alarmierte die Polizei. Gestohlen wurden Geld und Schmuck.