Wetterdienst erwartet extreme Orkanböen im Harzer Bergland

Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es von Donnerstagmorgen bis zum Abend in Sachsen-Anhalt stürmen. Der DWD warnt für den Kreis Harz-Bergland vor orkanartigen Böen ab 5.00 Uhr morgens. In Lagen über 1000 Metern könnten laut einer amtlichen Unwetterwarnung orkanartige Böen in der Stufe Drei von vier vorkommen. Der DWD rät, Gegenstände im Freien zu sichern und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Von einem Aufenthalt im Freien wird dringend abgeraten. Insbesondere von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen solle Abstand gehalten werden.

