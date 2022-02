Wetterdienst warnt: Stürmisches Wochenende erwartet

Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Am Freitagabend ist laut DWD erneut mit einer stürmischen Nacht zu rechnen. Freizeiteinrichtungen gehen auf «Nummer sicher» und verabschieden sich frühzeitig ins Wochenende. Neben Wind und Regen soll das letzte Ferienwochenende aber auch Lichtblicke bringen.

Thüringen hat sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf eine weitere stürmische Nacht einzustellen. Im Nordwesten des Freistaats ist bereits ab nachmittags mit Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern zu rechnen. Im Rest des Landes soll es laut DWD am Abend stürmisch werden. Wegen des Sturmtiefs «Zeynep» kündigten zahlreiche Parks im ganzen Land frühe Schließungen an.

So teilte der Tierpark Gotha mit, am letzten Tag der Thüringer Winterferien nur bis 14.00 Uhr offen zu haben. Man beende den Tag zur Sicherheit der Tiere und der Besucher frühzeitig. Auch der Egapark und der Zoopark Erfurt kündigten an, um 16.00 Uhr zu schließen und aufgrund der Wetterlage auf die «Magischen Lichternächte» und das «Winterleuchten» zu verzichten.

Da für das Wochenende erneut Sturm- und Orkanböen vorhergesagt wurden, sollen vielerorts Friedhöfe durchgehend bis Montag geschlossen bleiben. Bestattungen mussten abgesagt und verschoben werden.

Einzige Konstante bleiben laut DWD über das gesamte Wochenende die Sturmböen: Soll es in der Nacht zum Samstag ab 600 Meter Höhe durch gelegentliche Schneeschauer noch zu leichtem Frost und Glätte kommen, wird am Samstag tagsüber Sonne mit nur wenigen Wolken erwartet. Laut einem Sprecher des DWD soll es der schönste Tag der Woche werden. Die Höchsttemperaturen betragen voraussichtlich sieben bis zehn Grad und in höherer Lage ein bis sieben Grad.

Mit Abzug der Schauer und steigenden Temperaturen ist laut Hochwassernachrichtenzentrale des Thüringer Landesamtes für Umwelt bereits am Freitag damit zu rechnen, dass die erhöhten Wasserstände im Bereich der Gera und den Gewässern im Südharz sowie an den Mainzuflüssen deutlich zurückgehen und unter den Hochwassermeldepegel sinken.

In der Nacht zum Sonntag soll es aber wieder regnen und schneien. Der Himmel soll dann laut DWD auch tagsüber leicht bewölkt bleiben; teilweise soll es regnen. Die Höchstwerte werden zwischen sieben und elf Grad und in höherer Lage zwischen einem und sechs Grad erwartet.

Auch die kommende Woche soll bei recht milden Temperaturen laut DWD regnerisch starten. Es werden Höchsttemperaturen von sieben bis zehn und in höherer Lage von zwei bis sieben Grad erwartet.