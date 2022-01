Wetterdienst warnt vor Orkanböen auf dem Fichtelberg

Ein Sturmtief sorgt in Sachsen für äußerst ungemütliches Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstag vor stürmischen Böen im Flachland. In den Kammlagen der Mittelgebirge seien ab Samstagmittag auch schwere Sturmböen möglich. Für den Erzgebirgskreis gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus. Auf dem 1215 Meter hohen Fichtelberg könnte es laut Warnlagebericht in der Nacht zum Sonntag Orkanböen geben.

