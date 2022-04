Das Wetter scheint am 1. April zu Scherzen aufgelegt: In Teilen Nordrhein-Westfalens fiel am Freitag viel Schnee. Im Safariland Stukenbrock wälzten sich die weißen Tiger in den Flocken, die eine dichte Decke im Gehege gebildet hatten. Gäste des Parks machten eine Schneeballschlacht. In den Fußgängerzonen von Düsseldorf und Köln sah man am Freitag viele Menschen in dünnen Jacken, die den Kälteeinbruch unterschätzt hatten. In manchen Teilen Nordrhein-Westfalens landeten Autos in Gräben.

Die Polizei Bielefeld berichtete etwa von mehreren Glätte-Unfällen im Stadtgebiet und auf den Autobahnen in Ostwestfalen-Lippe. Die Polizei Minden-Lübbecke traf am Freitagmorgen auf einen schlafenden Transporter-Fahrer, der mit seinem Sprinter im verschneiten Straßengraben feststeckte. Der laut Polizei sommerlich gekleidete und offenbar betrunkene Mann habe erst nach mehreren Versuchen geweckt werden können, teilte die Polizei mit.

Im Laufe des Wochenendes soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder milder werden und weitgehend trocken bleiben. Nur vereinzelt gebe es Schneeschauer. Die Höchstwerte liegen am Samstag zwischen drei und sieben Grad. Am Sonntag seien bereits bis zu neun Grad möglich, sagte eine Meteorologin des DWD. Frostig bleiben dagegen die Nächte. Im ganzen Land sollen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Im Bergland sagt der DWD für die Nacht auf Sonntag bis zu minus sieben Grad voraus.