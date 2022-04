Nach zweijähriger Bauzeit hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine neue Messstation in Lingen offiziell eröffnet. «Ich freue mich sehr, dass wir an dem neuen Standort nun langfristig Wetterdaten in gleichbleibend hoher Qualität erhalten, die wir sowohl für die Wettervorhersage, das Warnmanagement als auch für die Klimaforschung benötigen», sagte Klaus-Jürgen Schreiber, DWD-Vorstand für Technische Infrastruktur und Betrieb, am Dienstag in Lingen. Bereits seit dem 1. März läuft die Wetterstation im Lingener Vorort Baccum.

Die alte Wetterstation hatte aufgrund geänderter Standortfaktoren keine verlässlichen Wetterdaten mehr geliefert. Die im Lauf der Jahre gewachsene angrenzende Vegetation hatte bei bestimmten Wetterlagen die Ergebnisse verfälscht. Die Messstation kam im Hitzesommer 2019 bundesweit ins Gerede, als in Lingen mit 42,6 Grad angeblich ein Wärmerekord aufgestellt wurde. Obwohl zahlreiche Experten sofort Zweifel an der Richtigkeit der Messwerte hatten, hielt der DWD zunächst an dem Rekord fest. Nach einer langwierigen Überprüfung der Daten annullierte er ihn aber im Dezember 2020.

Die Wetterdaten von dem neuen Standort aus Lingen werden direkt an den Computer des DWD in Offenbach gesendet und von dort in das weltweite Netz eingespeist. Die Station misst die Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Niederschlagsdauer und Niederschlagsmenge, Sichtweite, Schneehöhe, Wolkenhöhe, Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Erdbodentemperatur und den Wetterzustand. Darüber hinaus gehöre die Station zum DWD-Messnetz für die Ermittlung von Radioaktivität in Luft und Niederschlag, hieß es. Insgesamt hat der Deutsche Wetterdienst knapp mehr als 500.000 Euro in seinen neuen Standort in Lingen investiert.