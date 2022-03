In Hessen kann es in den kommenden Tagen schneien. Am Donnerstag regnet es im Südwesten, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Im Bergland geht der Regen bereits im Tagesverlauf in Schnee über. Im Laufe des Abends sinkt die Schneefallgrenze weiter ab, im Norden teils bis in tiefe Lagen. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis neun Grad, in den Hochlagen bei etwa drei Grad.

In der Nacht zum Freitag gibt es örtlich Niederschläge, vor allem im Norden. Es kann bis in die tiefe Lagen hinein schneien. Vor allem im Norden herrscht lokal Glättegefahr. Die Tiefsttemperaturen liegen bei drei bis minus zwei Grad. In Hochlagen können Werte von bis zu minus vier Grad erreicht werden.

Am Freitag gibt es häufig Schnee oder Schneeregen. Örtlich ist es glatt. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag zumindest im Norden nach bei Höchsttemperaturen zwischen zwei und fünf Grad. In den Hochlagen liegen die Werte um den Gefrierpunkt.