Die vom Land Hessen getragene WIBank hat auch im vergangenen Jahr mit einem Großteil ihres Neugeschäfts Städte, Gemeinden und kommunalnahe Unternehmen unterstützt. Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank bezifferte das Volumen am Dienstag auf rund 1,95 Milliarden Euro, das seien fast 60 Prozent des gesamten Neugeschäftes. Neben hohen staatlichen Zuschüssen für Krankenhäuser im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sei es vor allem um die Förderung kommunaler Infrastrukturinvestitionen sowie Refinanzierungen von Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr gegangen, hieß es in der Mitteilung. Details will das Institut bei der Bilanz-Pressekonferenz am 6. April vorstellen.

