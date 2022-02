Wieder Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Brandenburg

In Brandenburg sind am Montag wieder Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. In Potsdam meldete ein Polizeisprecher am Abend bei einer Versammlung eine Zahl von Teilnehmenden im «größeren dreistelligen Bereich». Die angemeldete Veranstaltung sei störungsfrei verlaufen. In Cottbus nahmen einem Polizeisprecher zufolge ebenfalls Hunderte Menschen an einer angemeldeten Demo teil. Auch hier gab es demnach nach erstem Kenntnisstand keine besonderen Vorkommnisse.

Die Zahl der Teilnehmer auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen hatte in Brandenburg in den vergangenen Wochen deutlich abgenommen. Am Montag vor einer Woche zählte die Polizei 10 500 Demonstranten, knapp zwei Drittel weniger als noch fünf Wochen zuvor. Am 17. Januar erfasste die Polizei noch etwa 26.000 Teilnehmer. Auch die Zahl der unangemeldeten Demos ging demnach zurück: Am Montag vor einer Woche waren es 42, am Montag vor fünf Wochen noch 63.