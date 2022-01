Wieder Mehrere Tausend Menschen bei Corona-Protesten

Am ersten Montag des neuen Jahres haben Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen oder Impfungen ihre Demonstrationen im Nordosten fortgesetzt. Aber auch Befürworter von Impfungen gingen auf die Straße.

Auch am ersten Montag des Jahres 2022 sind wieder mehrere Tausend Menschen im Nordosten gegen Corona-Schutzmaßnahmen und eine Impfpflicht auf die Straße gegangen. In Rostock - der Stadt mit den bislang größten dieser Demos im Nordosten - versammelten sich am frühen Abend nach Polizeiangaben erneut einige tausend Demonstranten. In der Landeshauptstadt Schwerin kamen den Angaben zufolge etwa 1600 Menschen zusammen, auf dem Greifswalder Marktplatz mehrere Hundert. An der Mecklenburgischen Seenplatte versammelten sich nach ersten Schätzungen der Polizei gut 2000 Demonstranten. In Greifswald stand den Kritikern der Corona-Maßnahmen eine große Gruppe von Gegendemonstranten gegenüber.

Die Menschen in Rostock begaben sich auf einen Marsch durch die Stadt. Die geltende Mund-Nasen-Schutz-Pflicht wurde dabei größtenteils nicht eingehalten. Im Gegensatz zur Demonstration am vergangenen Montag sperrten die Polizeikräfte alle Nebenstraßen der vorgesehenen Route konsequent ab - um zu verhindern, dass sich verschiedene Demonstrationszüge bilden.

In der Landeshauptstadt Schwerin protestierten die Teilnehmer bei einem Marsch durch die Innenstadt gegen die Einschränkungen im Alltag und die Pläne der Bundesregierung, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen.

Etwa 1000 Menschen protestierten zunächst nach ersten Schätzungen in Neubrandenburg. Dazu kamen laut Polizei etwa 500 in Waren und jeweils etwa 300 in Neustrelitz und Röbel.

Auch auf dem Greifswalder Marktplatz kamen Hunderte Menschen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen zusammen. Andere waren dem Aufruf eines Bündnisses gefolgt, das unter dem Motto «Impfen - Verantwortung und Solidarität!» zeigen will, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Corona-Schutzmaßnahmen für nötig hält. Als Redner war unter anderem der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) angekündigt. Die Polizei hatte Absperrungen zwischen den Gruppen aufgebaut.

Daneben waren in weiteren Städten des Landes für Montag Demonstrationen angekündigt beziehungsweise wurden von der Polizei erwartet. Die Teilnehmerzahl der Demonstrationen war in Mecklenburg-Vorpommern zum Ende des vergangenen Jahres hin gestiegen. Vor Weihnachten hatten sich in 20 Städten etwa 17.000 Menschen beteiligt - der bisherige Höchststand.