Wiedersehen für Kruse: VfL Wolfsburg empfängt Union Berlin

Fünf Wochen nach seinem überraschenden Wechsel zum VfL Wolfsburg trifft der frühere Nationalspieler Max Kruse heute in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal wieder auf seinen ehemaligen Verein Union Berlin. Der 33-Jährige hatte eine sehr erfolgreiche Zeit bei den «Eisernen», verstand sich an deren Ende aber nicht mehr so gut mit Union-Trainer Urs Fischer. Die Wolfsburger boten ihm eine sportlich herausfordernde und gut bezahlte Alternative. Nach den beiden unnötigen Punktverlusten gegen Hoffenheim (1:2) und Mönchengladbach (2:2) will der VfL ein erneutes Abrutschen in den Abstiegskampf verhindern. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

