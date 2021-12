Wiesbaden feiert ersten Sieg mit neuem Coach gegen Halle

Der SV Wehen Wiesbaden hat mit dem neuen Trainer Markus Kauczinski den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Die Hessen gewannen am Montag mit 2:1 (0:0) gegen den Halleschen FC. Zunächst hatte der Führungstreffer für die Gäste in der 53. Minute durch Michael Eberwein aber den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, weil die Hessen agiler und dominanter waren.

Für den verdienten Ausgleich sorgte sechs Minute später Gustaf Nilsson aus der Nahdistanz und mit Hilfe des linken Innenpfostens. Mit einem ebenfalls von Nilsson (65.) verwandelten Handelfmeter gelang die 2:1-Führung. Nach einer Flanke von Kevin Lankfords hatte Janik Sternberg mit der Hand die Hereingabe verhindert. Glück hatten die Gastgeber in der 88. Minute, als Janek Eberwein nach einer Flanke von Niklas Kreuzer an den Querbalken schoss.