Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Montag in Wilhelmshaven an einer Wohnungstür von einem bewaffneten Mann bedroht worden. Der Mann habe sich kurz darauf eingeschlossen. Die Beamten hatten die Wohnung nach einer Mitteilung aufgesucht, dass ein Mann über längere Zeit nicht gesehen worden sei. Der Bereich des Einsatzortes liegt in einer Fußgängerzone und wurde gesperrt. «Es besteht aktuell keine Gefahr für Unbeteiligte», so die Polizei in einer Pressemitteilung. Auch am Abend lief der Einsatz noch.

